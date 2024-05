Rotwangenschmuckschildkröte

Diese nordamerikanische Wasserschildkröte kam über den Heimtierhandel in grosser Zahl in die Schweiz. Viele Tiere wurden illegal in Schweizer Gewässern ausgesetzt, nachdem sie ihren Besitzerinnen oder Besitzern lästig geworden waren. Rotwangenschmuckschildkröten werden bis zu 40 Jahre alt und 30 Zentimeter gross. Sie fressen unter anderem den Laich von Amphibien und Insektenlarven und gefährden dadurch seltene einheimische Tierarten.